Bilzen

Nabij het stadscentrum in Bilzen hebben de studenten van de afdeling tekenkunst van de kunstacademie Kunstkoepel gezorgd voor een bijzonder project. “Uit de enorme waterpoel hebben we hier vlakbij het Begijnhof een begijntje laten verrijzen, omringd door 28 zelfportretten. Een sereen en imposant beeld om even de gedachten te ordenen”, zegt leerkracht Francis Berden.