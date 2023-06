Titelkandidate Elena Rybakina geeft ziek forfait voor derde ronde op Roland Garros: “Juiste beslissing”

Rybakina warmde zaterdagmorgen nog wel op, maar besloot kort voor de wedstrijd op Court Philippe-Chatrier alsnog af te zeggen omdat ze zich ziek voelde. “Het is de enige juiste beslissing want zo is het moeilijk te spelen”, legde de tennisster uit. “Ik ben heel erg teleurgesteld maar zo is het leven. Ik wilde 100 procent geven maar ik ben zelf allesbehalve 100 procent.”

De 23-jarige Kazachse, die geboren werd in Moskou, is de regerende Wimbledon-kampioene en verliezend finaliste van de voorbije Australian Open. In Parijs is een kwartfinale (in 2021) haar beste resultaat tot dusver. Ze kwam naar Roland Garros met een toernooizege in Rome op zak en was een van de titelkandidaten.

Sara Sorribes Tormo stoot zo zonder te spelen door naar de achtste finales, een primeur op een grandslamtoernooi voor de 26-jarige Spaanse. Haar volgende tegenstander wordt de Russin Ekaterina Alexandrova (WTA 23) of de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia (WTA 14).