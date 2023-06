Antwerp bewees in het verleden al vaker dat mirakels bestaan: “De ‘Road to Wembley’ was in feite één groot mirakel”

De late gelijkmaker van de Unionisten sloeg de Bosuil vorige zondag met verstomming. “Wat waren we er kort bij”, was het gevoel dat overheerste bij de aanhang. Ondertussen heeft het ongeloof plaats gemaakt voor herwonnen geloof, want Antwerp stond in zijn geschiedenis al voor hetere vuren. Aan het woord: vier hoofdrolspelers over hun zotte comebacks en de verwachtingen voor de seizoensfinale.