Vandaag op Roland Garros: Belgen in het dubbelspel, 16-jarig wonderkind en vrouwelijke favorieten in actie

Met Roland Garros is het tennisseizoen toe aan het tweede grandslamtoernooi van het seizoen. We halen het programmaboekje erbij en pluizen de afspraken uit die u vandaag niet mag missen.

Deze Belgen spelen vandaag

Na haar glamoureuze zege tegen Jessica Pegula (WTA 3) in het enkelspel, mag Elise Mertens vandaag opnieuw de baan op. In de tweede ronde neemt ze het aan de zijde van dubbelpartner Storm Hunter op tegen het Braziliaans-Wit-Russische duo Martins en Shymanovich. Ook Greet Minnen (met de Hongaarse Bondar) en Kirsten Flipkens (met de Amerikaanse Rogers) zullen proberen de poort naar de derde ronde open te beuken. Zij moeten respectievelijk voorbij de duo’s Aoyama-Shibahara en Kostyuk-Ruse.

Bij de mannen komen Sander Gillé en Joran vliegen (bezig aan hun beste dubbelseizoen ooit) in actie in hun derde ronde tegen Gonzalez-Roger Vasselin.

© BELGA

Deze partijen mag u niet missen

In het enkelspel staan er zaterdag enkele interessante ontmoetingen klaar. En dan hebben we het vooral over die bij de vrouwen. De voornaamste is het duel tussen de zestienjarige Mirra Andreeva en finaliste van vorig jaar Coco Gauff. Andreeva imponeert bij haar eerste Roland Garros-deelname. Ze won haar twee voorbije matchen. De Russische, die momenteel 143ste staat maar na deze Roland Garros de top honderd zal binnenkomen, is ambitieus. “Ik wil vijfentwintig grandslamtitels behalen.”

© REUTERS

Ook andere favorietes maken hun opwachting. Titelverdedigster Iga Swiatek (WTA 1) kijkt de Chinese Wang in de ogen voor een plek in de vierde ronde. Wimbledon-winnares Elena Rybakina hoopt op haar beurt voorbij de Spaanse Sorribes Tormo te raken.

Bij de mannen is verliezend finalist van 2022 Casper Ruud aan zet tegen de Chinees Zhang. Hij is nog maar de eerste Chinese speler sinds 1937 die de derde ronde op Roland Garros wist te bereiken. Ruud heeft sinds 2020 al de meeste zeges op gravel behaald: 83.