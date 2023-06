Komt de beste Wout van Aert straks weer boven? “In de Tour presteerde ik al dingen die mensen voor onmogelijk hielden”

Vier keer reed Van Aert al mee in La Grande Boucle. Vorig jaar ging hij zelfs met de groene trui om de schouders naar huis. Voor de aankomende editie op 1 juli hoopt de Kempenaar alvast op meer. Dat liet hij verstaan bij ProCycling. “Ik ben op mijn best in een ronde waar vaak niets moet, maar wel alles kan. In de Tour presteerde ik al dingen die mensen voor onmogelijk hielden”, knipoogt Van Aert onder meer naar zijn prestigezege op de mythische Mont Ventoux en zijn dubbelslag in de tijdrit en op de Champs-Elysées in 2021. Ook een jaar later laat hij zijn kunsten zien met opnieuw drie etappezeges, waarvan eentje in de gele leiderstrui.

“De keuze voor de Tour is makkelijk door de combinatie met de klassiekers”, vervolgt Van Aert. “De Tour blijft de grootste en belangrijkste rittenkoers op deze planeet, met alle respect voor de Giro en de Vuelta. Publicitair, commercieel en sportief blijft uitblinken in de Tour van onschatbare waarde. Maar ik sta altijd open voor nieuwe uitdagingen. Dus ooit is het moment daar en start ik in de Giro of Vuelta”, onthult onze landgenoot, die zich meteen na de Ronde van Frankrijk zal moeten klaarstomen voor het WK in het Schotse Glasgow van begin augustus.

“De beste voorbereiding is om in Frankrijk volle bak te gaan. Vorig jaar was de eerste keer dat ik slecht uit de Tour kwam. In de laatste week ben ik er een beetje overheen gegaan. Dat had niet zozeer met het groen te maken, maar eerder met het binnenhalen van het geel. Nu hoop ik in Parijs te eindigen met goede benen om met die vorm naar het WK te trekken. Daartussen is er voldoende hersteltijd. Automatisch volgt er supercompensatie”, aldus de man van Jumbo-Visma.