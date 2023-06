Man overlijdt tussen rolluik metrostation: derde incident in ruim week tijd nu met dodelijke afloop

De hulpdiensten hebben zaterdagochtend opnieuw een geknelde persoon in een rolluik van een metrostation moeten bevrijden, deze keer in Rogier. Helaas kon geen hulp meer baten. Het is het derde soortgelijke incident in anderhalve week, de eerste keer met dodelijke afloop.

Brandweer Brussel, de medische diensten 112, de politie en de MIVB moesten rond 4.30 uur tussenbeide komen in metrostation Rogier. “De onfortuinlijke persoon zat gekneld met het bovenste deel van de romp”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Na bevrijding werd er onmiddellijk overgegaan tot, een helaas, vruchteloze, reanimatiepoging. De man is ter plaatse overleden.” De omstandigheden maken het voorwerp uit van een onderzoek.

Het is het eerste incident met dodelijke afloop. Eerder deze week moest ook al een man bevrijd worden die met zijn been geklemd zat in het rolluik van metrostation Hallepoort. Op 23 mei raakte ook al een dronken man klem in het tramstation Sint-Gillisvoorplein, niet ver van de Hallepoort. Ook in maart zat een man al vast in metrostation Naamsepoort. In al deze gevallen kwamen de slachtoffers er telkens vanaf met verwondingen.

Het gaat om personen die het rolluik forceren om het metrostation binnen te dringen. Als die rolluiken vervolgens ‘s ochtends automatisch opengaan, kan iemand vast komen te zitten.