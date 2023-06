Belgian Cats openen prestigieus ‘Torneo Centenario’ in Cordoba tegen Turkije

In het Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre in Cordoba spelen de Belgian Cats, nummer 7 van de wereld, vanavond om 20 uur versus Turkije (FIBA 11). Zondag (21 uur) is er dan de partij tegen wereldmacht Spanje (FIBA 4).

Deze week pikten Julie Allemand en Laure Resimont, met masker na een operatie aan de neus, bij de selectie van de Belgian Cats aan. Sinds woensdag wordt er in Cordoba stevig getraind. Dit in functie voor het EK dat van 15 tot 25 juni doorgaat in het Israëlische Tel Aviv en het Sloveense Ljubljana. De Cats gaan daar na 2017 en 2021 op zoek naar een derde medaille op een EK. Belgisch Speelster en Belofte van het Jaar Nastja Claessens (quadriceps) traint in Cordoba nog individueel en met de medische staf van de Cats en Hind Ben Abdelkader (knie) revalideert verder in België. Het is vanavond de vijfde oefenwedstrijd van deze voorbereiding voor de Belgian Cats. In Servië wonnen de Belgian Cats éénmaal van de Europees kampioen Servië (FIBA 8) en leden de dag daarna een nederlaag. Vorig weekend werd tweemaal in België (Bergen en Eigenbrakel) gewonnen van Griekenland (FIBA 18).

Volgende week donderdag spelen de Cats nog tweemaal in België: in Kortrijk (Sportcampus Lange Munte) tegen China (FIBA 2). Zaterdag is er dan de uitwuifwedstrijd in de Leuvense Sportoase tegen opnieuw China.

Programma Torneo Centenario

Vrijdag 2 juni 21.00 Spanje-Turkije 76-37

Zaterdag 3 juni 20.00 België-Turkije

Zondag 4 juni 21.00 Spanje-België

Selectie Belgian Cats Cordoba: Julie Allemand, Elise Ramette, Habitou Bah, Julie Vanloo, Antonia Delaere, Maxuella Lisowa, Laure Resimont, Becky Massey, Nastja Claessens, Ine Joris, Betty Mununga, Emma Meesseman, Billie Massey, Kyara Linskens, Serena-Lynn Geldof