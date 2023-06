Hoopgevend nieuws: Bingoal WB-renner Julian Mertens ontwaakt uit coma

Mertens kwam woensdag ten val tijdens een training en werd sindsdien in een kunstmatige coma gehouden in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen (UZA). De renner onderging operaties aan de wervelkolom en de kaak en liep ook breuken op in de arm en ribben.

Zaterdagochtend bevestigt WB Bingoal dat de renner uit zijn kunstmatige coma is ontwaakt. “Hij is afgekoppeld van de beademing en kon al even kort met zijn naasten spreken. Het lange genezingsproces gaat verder”, klinkt het.

Mertens is aan zijn vierde profseizoen bezig, het eerste bij Bingoal WB. De eerste drie jaar van zijn profcarrière bracht hij bij Sport Vlaanderen-Baloise door. Zijn beste resultaten behaalde hij vorig jaar met een elfde plaats in Dwars door het Hageland (1.Pro), een dertiende in de Boucles de la Mayenne (2.Pro) en een negende stek in de openingsrit van de Baloise Belgium Tour (2.Pro).