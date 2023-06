3X3 Lions maken zich op voor cruciaal duel op WK: “Ik ben die vierde plaatsen beu”

Naast de debutanten Dennis Donkor en Caspar Augustijnen viert ook Steve Ibens zijn debuut als bondscoach op een groot toernooi en bij de nationale ploeg 3X3. “Ik ben deze zomer ook nog coach van de U20 in het 5X5 basketbal. We spelen volgende maand met een sterke lichting (o.a. Giant Thijs De Ridder en Joppe Mennes van Kangoeroes) het EK in Griekenland. Maar eerst gaat de focus naar 3X3. Ja, dat is geweldig aan het opkomen op de Antwerpse pleintjes. Terug van weggeweest en dat is uiteraard schitterend om vast te stellen. We moeten daar op blijven inzetten. We behoren met Team Antwerp en de 3X3 Lions bij de wereldtop. Deze sport is razend populair en als we voor voldoende opvolging zorgen kunnen we op mondiaal vlak blijven meedraaien,” aldus Steve Ibens.

Op dit WK geniet Steve Ibens uiteraard. “Je ziet hier de beste landen en elke ervaring is voor ons belangrijk. Zeker omdat we met enkele nieuwe spelers uitpakken. Het was inderdaad wat zoeken in de groepsfase. Thibaut Vervoort wilde misschien te goed doen in de eerste matchen en wilde het team vooral helpen met te communiceren. Neen, we panikeerden niet. Thibaut is een echte afstandsschutter. Als dat eerste shot valt, is hij vertrokken. Dat zag je tegen Puerto Rico,” aldus nog bondscoach Steve Ibens.

“In the zone geraken”

“Na twee vierde plaatsen op de Olympische Spelen in Tokio en het WK in Antwerpen dromen we van een medaille. Ik ben die vierde plaats een beetje beu (lacht). De weg is nog lang, maar als we vandaag “in the zone” geraken is er veel mogelijk,” aldus Thibaut “Must See TV” Vervoort. De 3X3 Lions, met ook Dennis “The Menace” Donkor, Bryan De Valck en Caspar Augustijnen, ondergingen het voorbije jaar een “extreme make over”. Vervoort is de enige overlevende van het team in Tokio. De basis is nog steeds een trio van Team Antwerp aangevuld met Vervoort (ex-Team Antwerp) die nu in China (Futian) speelt.

“Het was inderdaad eventjes wat zoeken in het begin, maar de chemistry is terug,” aldus nog Vervoort, die volgend jaar met de 3X3 Lions zich tevens hoopt te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Parijs. Maar eerst het WK in Wenen waar de 3X3 Lions vandaag en hopelijk morgen op zoek gaan naar eremetaal. Het BOIC gaf ook de selectie vrij voor het 3X3 basketbal op de European Games Krakau (21 juni-2 juli) vrij. Dezelfde vier 3X3 Lions gaan daar opnieuw op zoek naar succes. Van 5 tot 7 september volgt dan nog het 3X3 EK in het Israëlische Jeruzalem.