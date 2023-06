Dimitri Van den Bergh “toonde wat kracht” en verzekert zich van kwartfinale in New York, Wright en Smith laten zich ringeloren

De eerste ronde op de US Darts Masters in New York is nog niet het eindstation geworden voor Dimitri Van den Bergh. Onze landgenoot klopte thuisspeler JT Davis tamelijk eenvoudig met 6-2 en staat in de tweede ronde, meteen ook de kwartfinale.

Van den Bergh (PDC 10) nam een goede start en won met een 121 uitworp de eerste leg. Zijn tegenstrever, de Amerikaanse kwalificatiespeler JT Davis, stelde gelijk maar moest toezien hoe ‘The DreamMaker’ dankzij onder meer een 130 finish een 4-1-voorsprong nam. De 28-jarige Antwerpenaar won echter de twee volgende legs voor een 6-2 overwinning. In de kwartfinale wacht een duel met oud-wereldkampioen Rob Cross. De huidige nummer vijf op de ranking nam eveneens met 6-2 de maat van zijn opponent Jason Brandon.

Nadat Van den Bergh zijn loftrompet opstak voor tegenspeler JT Davis, was hij vooral blij met zijn prestatie. “Ik deed mijn job en slaagde ik erin om te winnen. Ik speelde niet erg slecht”, reflecteerde Van den Bergh in de coulissen. “De overwinning op de laatste Premier League-avond heeft me zonder twijfel een vertrouwensboost gegeven. Ik ben door die zege wel blijven trainen zodat ik meer voorbereid was op wat er mij hier in New York te wachten zou staan. Ik denk ook dat ik dat was en daar ben ik blij om. Volgens mij heb ik vandaag mijn kracht getoond, ik weet dat ik het kan en op naar de volgende nu”, sluit Van den Bergh af.

Zowel Smith als Wright liggen er meteen uit

De verrassing in de eerste ronde was de uitschakeling van de regerende Engelse wereldkampioen Michael Smith (PDC 1). Die moest met 6-2 het onderspit delven voor de Canadees Jim Long. Ook Peter Wright (PDC 2) moest afhaken. De Schot ging met 6-2 onderuit tegen de Canadees Jeff Smith (PDC 68).

