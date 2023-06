Zeker één dode na zware regenval in Japan

Door hevige regenval is in Japan zeker één persoon om het leven gekomen. Zeker drie anderen zijn vermist. Dat melden plaatselijke media zaterdag, op basis van informatie van de hulpdiensten.

Honderdduizenden gezinnen zijn intussen opgeroepen om zich in veiligheid te brengen vanwege het acute gevaar van wassende rivieren. Alle spoorverkeer is tijdelijk verstoord.

In Japan is het regenseizoen gestart. De neerslag werd nog versterkt door de toevoer van warme en vochtige lucht van tyfoon Mawar. De cycloon boven zee is inmiddels wel afgebogen. De meteorologische dienst waarschuwde bewoners toch voor de gevolgen van de zware regenval, die soms records breekt.