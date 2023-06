Branden krijgen ook voet aan de grond in Quebec: 11.000 mensen geëvacueerd

De vlammen hebben zich vrijdag snel verspreid in het oosten van Canada, waar ook de provincie Quebec ten prooi is gevallen aan een honderdtal branden. Meer dan 10.000 inwoners zijn geëvacueerd.

Nadat het westen van Canada en de provincies Alberta en Saskatchewan begin mei al getroffen werden door branden, zijn nu het oosten en de provincies Nova Scotia en Quebec aan de beurt. Heet en droog weer ligt aan de oorzaak van de branden. Volgens de Canadese autoriteiten ging er in 2023 in totaal al meer dan 2,7 miljoen hectare in vlammen op, acht keer meer dan het gemiddelde van de afgelopen dertig jaar. Er zijn momenteel 2014 actieve branden in Canada, waarvan er 93 niet onder controle zijn.

In Quebec hadden de autoriteiten de bevolking gevraagd niet naar de bossen te gaan, om het risico op toevallige branden te beperken. Toch ontstond er een groot aantal branden in een paar uur tijd, vooral in de buurt van de rivier Sint-Laurens, in de nacht van donderdag op vrijdag. Honderden brandweerlui uit de Verenigde Staten, Mexico, Zuid-Afrika en Portugal werden opgeroepen om hun Canadese collega’s bij te staan. De autoriteiten hopen dat de regen en het koele weer die voor het weekend zijn voorspeld, verlichting kunnen brengen.

Sneller opwarmen

Canada warmt door zijn geografische ligging sneller op dan de rest van de planeet. Het land wordt de laatste jaren geconfronteerd met extreme weerevenementen, die intenser en frequenter worden als gevolg van de klimaatverandering. In de provincie Alberta is de gemiddelde temperatuur sinds het midden van de twintigste eeuw met 1,9 graden Celsius gestegen, aldus de Canadese overheidsdienst Milieu en Klimaatverandering.