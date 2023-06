Amerikaans president Joe Biden ondertekent wetsvoorstel over verhoging schuldenplafond

Joe Biden zal zaterdag het wetsvoorstel ondertekenen dat de verhoging van het schuldenplafond regelt. Dat heeft hij vrijdag (lokale tijd) aangekondigd in een toespraak vanuit het Oval Office, het officiële kantoor van de Amerikaanse president in het Witte Huis.

In zijn toespraak heeft Biden ook de samenwerking tussen de Republikeinen en de Democraten geprezen. “De inzet had niet hoger kunnen zijn”, zei hij. “We hebben een economische crisis, een economische instorting afgewend.”

Het is de eerste keer dat president Biden de Amerikanen toespreekt vanuit het Oval Office, schrijft The New York times. Toespraken vanuit het Oval Office worden live uitgezonden op primetime op de Amerikaanse televisie. Ze zijn voorbehouden aan belangrijke momenten en grote crisissen. De laatste keer dat dat gebeurde was in maart 2020, tijdens de eerste weken van de coronapandemie, door de toenmalige president Donald Trump.

Democraat Biden en de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, hadden afgelopen zaterdag al een akkoord gesloten over het schuldenplafond. De deal moest nog de goedkeuring krijgen van het Amerikaanse Congres. Nu beide kamers van de volksvertegenwoordiging hebben ingestemd, is een volgende stemming over een verhoging van het schuldenplafond pas na de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024 nodig.

President Biden zal de zogenaamde Bipartisan Budget Agreement zaterdag ondertekenen, twee dagen voor het ministerie van Financiën zonder geld zou komen te zitten.