Paul Onuachu wenst Genk het allerbeste toe op zondag: “Jullie hebben laten zien dat jullie de beste ploeg in België zijn”

Dat Paul Onuachu zijn voormalige werkgever nog steeds een warm hart toedraagt, liet de Nigeriaanse goalgetter vrijdag merken. In een videoboodschap sprak hij de Genkenaars moed in voor de beslissende titelmatch op zondag.

Begin dit jaar verliet Paul Onuachu het Genkse kamp voor een avontuur bij het Engelse Southampton. Toen nog in de Premier League, inmiddels weggezakt naar de tweede klasse. In elf matchen mocht de bonkige Nigeriaan minuten maken, maar goals noch assists kon hij niet afleveren. Nu het seizoen er in Engeland op zit, bewees Onuachu vrijdag dat hij zijn voormalige werkgever nog niet vergeten is.

“Een snelle boodschap van mij”, begint de gewezen Gouden Stier uit de Jupiler Pro League. “Jullie weten wat er op het spel staat. Nog één finale, jongens”, benadrukt Onuachu. “De staff heeft jullie van bij het begin van het seizoen veel gegeven. Ik ben zo trots op jullie, inclusief mezelf. (Voor zijn transfer maakte Onuachu nog 16 treffers voor Genk, red.) Jullie hebben laten zien dat jullie de beste ploeg van België zijn. Geef alles voor die laatste match. Speel voor je familie, je kinderen, de club en de fans. Ik geloof ten zeerste in jullie. Ook al ben ik daar niet, mijn hart is altijd bij jullie. Dat moet ik aan niemand uitleggen. Ik geloof heel erg dat jullie dit verdienen, meer dan ieder ander team. Ik wens jullie zondag het allerbeste toe. Ik hoop dat jullie de titel pakken voor de prachtige Genk-fans. Veel succes”, moedigt Onuachu zijn ex-collega’s aan.