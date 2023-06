Anderlecht kent wel succes in het zaalvoetbal en kroont zich tot Belgisch kampioen Futsal

Anderlecht won de terugwedstrijd van de finale tegen FT Antwerpen met 8-3, nadat ze eerder al de heenwedstrijd met 1-5 hadden gewonnen. Een dit seizoen in eigen land ongeslagen RSCA Futsal sluit zo af met de dubbel, nadat in de finale van de Beker van België met 3-10 gewonnen werd van Herentals. In de Champions League bemachtigden ze een plekje in de Final Four.

RSCA Futsal is de opvolger van FP Halle-Gooik. Zij kroonden zich vorig jaar voor de zesde keer tot landskampioen. Ook toen was Antwerpen in de finale de tegenstander. Halle-Gooik veroverde eerder de titel in 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019.

