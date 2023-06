Hooligans verstoren laatste speeldag in de Ligue 2, beslissende match van Bordeaux stilgelegd nadat speler wordt aangevallen

Frankrijk heeft te kampen met een golf van supportersonlusten en hooligans hebben ook de laatste speeldag in de Ligue 2 in de war gestuurd. De wedstrijd van Bordeaux tegen Rodez, beslissend om de tweede promovendus te kennen na kampioen Le Havre, werd na 22 minutenn gestaakt nadat een hooligan van Bordeaux de vierende Rodez-speler Buades aanviel en omduwde nadat die had gescoord. Buades bleef minutenlang liggen en liep een hersenschudding op.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Le Havre kroonde zich tot kampioen en is zeker van promotie, maar bijna liep het ook voor hen mis. Enkele tientallen seconden voor het officiële einde werd het veld bestormd in Le Havre, dat 1-0 voorstond tegen Dijon. Nadat de spelers even binnen waren geweest, werd de wedstrijd voor 15 seconden hervat zodat Le Havre alsnog officieel de titel in de Franse tweede klasse beet had.

Achtervolger Metz won zijn wedstrijd tegen Bastia met 3-2, maar is nog niet zeker van het tweede promotieticket aangezien Bordeaux -dat zijn wedstrijd dus gestaakt zag- op drie punten volgt.

© AFP

Ook in Nîmes-Sochaux moest de match even stilgelegd worden. De supporters van Nîmes mochten niet in het stadion, maar besloten dan maar buiten de muren van het stadion rumoer te maken en vuurwerk af te steken. Die wedstrijd werd wel uitgespeeld en eindigde op 3-1.