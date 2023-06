Waarom Antwerp, Union en Genk zeker niet hun beste match van het seizoen zullen spelen

Gert Verheyen zei het al in Extra Time: “Mooi is het niet”, na een teleurstellende prestatie van Antwerp én Union in de levensbelangrijke match van vorig weekend. “De wedstrijd waarin je als club kampioen kan spelen, dat is altijd een beetje met hangen en wurgen.” Dat belooft voor de driestrijd tussen Antwerp, Union en Genk zondag. Maar hoe komt dat toch, dat zelfs topsporters niet op hun best kunnen zijn als de omstandigheden er echt om vragen?