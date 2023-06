Greg Van Avermaet en Thomas De Gendt op jacht naar tiende en laatste ticket voor Tour: “Het probleem? Wij rijden niet meer zo snel als vroeger”

Voor Jonas Vingegaard en co staat het Critérium du Dauphiné vooral in het teken van finetunen richting een tweede gooi naar geel. Voor routiniers Thomas De Gendt (36) en Greg Van Avermaet (38) spelen er andere belangen. Zij moeten zich in de kijker rijden om de Tourselectie van Lotto-Dstny en AG2R-Citroën te halen. Allebei azen ze op een tiende en laatste Tour. De Gendt doet dit jaar een laatste keer een gooi naar een ticketje voor de Tour en Van Avermaet zwaait na dit seizoen af als renner. Daar horen tien vragen bij.