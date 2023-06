Naast Lionel Messi vertrekt ook Sergio Ramos bij PSG

De 37-jarige Spaanse verdediger kwam in de zomer van 2021 transfervrij over van Real Madrid, maar had in zijn eerste seizoen herhaaldelijk af te rekenen met blessureleed. Dit seizoen kwam hij 44 keer in actie voor de Parijzenaars.

Donderdag werd door PSG-coach Christophe Galtier bevestigd dat ook het verhaal van Lionel Messi in de Franse hoofdstad afgelopen is. Ook Messi’s aflopende contract wordt niet verlengd, waardoor de Argentijnse wereldkampioen transfervrij kan vertrekken. Zondag speelt hij zijn laatste wedstrijd tegen Clermont Foot. Een terugkeer naar FC Barcelona of een lucratieve transfer naar Saoedi-Arabië zijn de meest voor de hand liggende mogelijkheden.

Ook de toekomst van Galtier in het Prinsenpark is hoogst onzeker. Ook de 56-jarige Fransman kon eerder dit seizoen niet voorkomen dat PSG nog maar eens vroegtijdig werd uitgeschakeld in de Champions League. Hij heeft er nog een contract voor één seizoen.