Alcaraz toont mentale weerbaarheid: 1-4 achter in tweede set en toch gaat hij foutloos voorbij Shapovalov

‘s Werelds nummer een in het mannentennis Carlos Alcaraz heeft de Canadees Denis Shapovalov (ATP 32) een halt toegeroepen in de derde ronde van het grandslamtoernooi van Roland Garros. De nog altijd maar 20-jarige Spanjaard ging na 2 uur en 12 minuten in straight sets voorbij zijn opponent met 6-1, 6-4 en 6-2. In de tweede set toonde Alcaraz dat hij mentaal ijzersterk is. Hij begon meer fouten te maken en kwam 1-4 achter, maar haalde de set toch nog binnen.