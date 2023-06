Volgende maand wordt hij 60. ’t Is stilaan tijd, vindt Hans-Peter Lehnhoff, dat zijn geliefde Royal Antwerp Football Club de titel pakt. De Duitser, een clubicoon pur sang, zal (opnieuw) in Deurne-Noord rondhangen, in de hoop dat het prijs is. “Het hangt van Vincent Janssen af. Zelfs aan vijftig procent stel ik hem gewoon op.”