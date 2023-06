Parachutist zwaargewond na mislukte landing

In Ledegem, tussen Roeselare en Kortrijk, is vrijdagavond een parachutist zwaargewond geraakt. Wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht.

De man was opgestegen vanop het vliegveld van Moorsele voor een dropping. Maar bij het naar beneden komen, is er iets fout gelopen. Wellicht door een probleem met de parachute.

Het slachtoffer, V.T. (47), is met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Over de aard van zijn verwondingen en of hij in levensgevaar is, is momenteel niet duidelijk.

Het parket van Kortrijk heeft een deskundige aangesteld en is een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het ongeval.