Hitte slaat ongenadig toe in China: varkens stikken, vissen “dodelijk verbrand”

Recordtemperaturen en hevige regenval zorgen voor bezorgdheid over de voedselzekerheid in China. Varkens, konijnen en vissen bezwijken onder de temperaturen, velden overstromen en er wordt gevreesd dat de belangrijkste van het land rijststreek komende maanden door de droogte zal worden getroffen.

In de zomer van 2022 beleefde China de ergste hittegolf en droogte in decennia, dat leidde tot wijdverspreide stroomtekorten en verstoorde de voedsel- en industriële toeleveringsketens. Dit jaar teistert de extreme hitte vele delen van het land nog vroeger dan vorig jaar, waardoor heel wat dieren al gestorven zijn en er gevreesd wordt voor de rijstproductie.

Sinds maart zijn de temperaturen al records aan het verbreken. De afgelopen dagen is die hittegolf geëscaleerd en is het in sommige steden zoals Yunnan en Suchuan zelfs boven de 40 graden. Woensdag registreerden volgens de China Meteorological Administration 578 nationale weerstations in verschillende steden hun hoogste temperaturen ooit voor deze tijd van het jaar.

Veiligheidspersoneel schuilt onder een parasol en wordt afgekoeld door een ventilator. — © REUTERS

Varkens stikken door de hitte, konijn wordt duurder

“Extreem weer zoals droogte en overstromingen kunnen de voedselproductie verstoren en meer onzekerheid brengen in de aanvoer van voedsel en olie”, schreef Sheng Xia, hoofd landbouwanalist bij Citic Securities, woensdag in een onderzoeksrapport.

Hij waarschuwde voor toenemende bedreigingen voor de voedselzekerheid dit jaar door de dreigende El Niño, een natuurlijk fenomeen in de tropische Stille Oceaan dat zorgt voor temperaturen die hoger zijn dan gemiddeld. “Voor China zal de El Niño-gebeurtenis gemakkelijk leiden tot grotere klimaatonzekerheid in het stroomgebied van de Yangtze, met overstromingen in het zuiden en droogte in het noorden, en een koude zomer in het noordoosten,” aldus Sheng.

Op een boerderij in het oosten van de provincie Jiangsu zijn deze week honderden varkens gestorven nadat een plotselinge stroomstoring ervoor zorgde dat de ventilatoren ’s nachts niet meer werkten, aldus verschillende berichten in de staatsmedia. De varkens stikten door extreme hitte en slechte luchtcirculatie. De hittegolf zou er ook voor gezorgd hebben dat heel wat karpers in de rijstvelden gestorven zijn. Dorpsbewoners vertelden woensdag aan de krant South of China Today dat hun vissen waren “verbrand tot de dood” toen de watertemperatuur steeg door het hete weer.

De prijs van konijnenkoppen, een typisch gerecht in Sichuan, is de afgelopen dagen omhoog geschoten doordat hoge temperaturen de dood van konijnen op boerderijen veroorzaakten en het aanbod dus beperkter werd.

Een groep jongeren beschermt zich van de zon met paraplu’s — © AFP

“Extremen zullen blijven komen”

Daarnaast kreeg het land ook te kampen met de zwaarste regenval in tien jaar, waardoor de tarwevelden Henan in centraal China zijn overstroomd, dat op slechts enkele dagen van de oogst. De provincie in het midden van het land produceert een kwart van China’s tarwe, maar de regen zorgde er nu voor dat sommige graangewassen beschimmelden en kapot gingen. De verwoeste oogst was volgens de door de staat gerunde China Media Group goed voor 20% van de opbrengst van sommige boeren voor het hele jaar.

En er zullen waarschijnlijk nog meer extreme weersomstandigheden volgen. Van mei tot september kunnen volgens een recente schatting van het nationale klimaatcentrum “droogte en overstromingen tegelijkertijd voorkomen”, waarbij het land wordt getroffen door meer extreme klimaatgebeurtenissen zoals zware regenval en hittegolven. Sheng merkte op dat de hittegolf en het gebrek aan regen in de uiterst westelijke regio Xinjiang al een deel van de maïs- en tarweproductie had aangetast.

In de komende maanden zou een gebrek aan neerslag kunnen leiden tot droogte en zouden volgens Sheng de rijstoogsten in het stroomgebied van de Yangtze rivier kunnen worden aangetast. Het stroomgebied van de Yangtze levert meer dan twee derde van China’s rijst, een belangrijk basisvoedingsmiddel in binnen- en buitenland.