Lanaken

Vrijdag 2 juni was voor het gemeentebestuur van Lanaken een hoogdag: federaal vicepremier Petra De Sutter (Groen) was te gast om het diensten- en ontmoetingscentrum De Bron aan de Koning Albertlaan te openen. De minister had woorden van lof voor het schitterende project dat gefundeerd is op een unieke samenwerking van de gemeentelijke bibliotheek, de dienst erfgoed, de spelotheek en het Huis van het Kind.