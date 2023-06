Ronny Deila spreekt eerste keer over overgang naar Club Brugge: “Ik plaats Club op het niveau van Celtic, het was dus een logische stap”

De Noor Ronny Deila (47) heeft in Noorwegen voor het eerst gesproken sinds bekend is dat hij de nieuwe coach van Club Brugge is. Deila geniet van drie weken vakantie, eerst in zijn thuisland, vervolgens Barcelona en Kreta, alvorens hij op 26 juni bij Club Brugge zal worden voorgesteld. “De ambities zijn groot bij Club Brugge, maar er liggen stevige fundamenten”, zegt hij aan Telemarksavisa.

Deila geniet van een zeldzame vakantie in Noorwegen, iets wat hem het afgelopen jaar slechts twee keer gelukt is. Op 26 juni zal hij officieel worden voorgesteld bij Club Brugge, dat hem vorige week al aankondigde na onhoudbare geruchten. Tot dan had Deila, aan de slag bij Standard, staalhard ontkend dat er contacten waren bij Club.

Aan de lokale Noorse krant Telemarksavisa geeft hij nu voor het eerst wat duiding bij zijn wissel van Standard naar Club Brugge. Het komt hierop neer: de ambitieuze Noor is iemand die springt als er een betere trein passeert. Bij Standard leverde hij goed werk, maar de omstandigheden waren ondankbaar.

Telemarksavisa vroeg Deila of zijn overstap naar Club Brugge sportief een flinke stap vooruit is, want zijn vertrek na amper een jaar bij Standard werd hem daar niet in dank afgenomen.

“Ik wil Club op het niveau van Celtic plaatsen, denk ik. Het is een beetje hetzelfde”, aldus Deila, die twee jaar aan de slag was bij de Schotse topclub. “Het is misschien iets groter bij Celtic qua supporters, maar qua sportief niveau zit Brugge minstens op dezelfde hoogte. Wat de ambities zijn bij Club Brugge? Daar mag ik eigenlijk niets over zeggen, want het gaat over de titel, Europees spelen en het daar ook goed doen. De ambities zijn groot, maar de omstandigheden, de fundamenten zijn er ook beter. Het wordt een spannende uitdaging.”

“Weet je, ik wil proberen om het zo ver mogelijk te schoppen in het voetbal, dus dit was een natuurlijke keuze voor mij, maar het is een harde en cynische wereld. Ik probeer kansen te grijpen als ze zich voordoen en het dan zo goed mogelijk doen. Het is een leuk, maar ook een zwaar leven. topvoetbal is allesverslindend, maar ik ken geen ander leven. Sinds ik begonnen ben met voetballen heb ik eigenlijk nooit meer een lange pauze gehad.”

Maar nu is er drie weken vakantie, samen met zijn gezin met drie kinderen. “Eerst blijf ik een paar dagen in Noorwegen en daarna wordt het Barcelona en Kreta.”