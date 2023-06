“Opnieuw zonnig en droog, maar vandaag ook zónder ochtendgrijs”

Vandaag blijft het opnieuw droog met veel ruimte voor de zon. In tegenstelling tot de voorbije dagen wordt er geen ochtendgrijs meer verwacht.

Namiddag zit er voor Limburg gemiddeld zo’n 23°C in.

De wind blijft aanhoudend met matige kracht vanuit het noordoosten waaien. Dit betekent dus dat de warmte het best voelbaar is achter een muur of schutting met zicht op het zuidwesten. Deze zal de wind immers afblokken. De UV piekt naar een waarde tussen 6 en 7.

De nacht naar zondag verloopt helder en vrij fris met minima rond 12°C. Zondag is de zon echter weer van bij de start van de partij en krijgen we opnieuw een warme dag.

