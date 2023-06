Gemeentebestuur trakteert Heersenaren opnieuw op zomerdrink

De eerste editie vond vorig jaar in mei plaats. “Die was toen bedoeld als uitgestelde nieuwsjaarsdrink omdat corona er in januari 2022 een streep had doorgetrokken”, zeggen burgemeester Kristof Pirard en eerste schepen Heidi Pirlotte (VLDumont). “Omdat Heers Apéro zo aansloeg, besloten we om dit jaar opnieuw een zomerse drink in te plannen. We kunnen ons financieel wel iets permitteren dankzij een zeer positieve jaarrekening. Door de inwoners samen te brengen, verhoog je de samenhorigheid binnen de gemeente. Bovendien is het goed voor ons mentale welzijn. Wij voorzien drankjes en hapjes, er zal ook livemuziek zijn en randanimatie voor de kleinsten.”

Goed doel

Toch is niet iedereen even enthousiast om samen met het gemeentebestuur op de zomer te klinken. Oppositiepartij CD&V stelde tijdens de laatste gemeenteraad voor om af te stappen van Heers Apéro en het voorziene budget te schenken aan Kom op tegen Kanker. “Na de nieuwjaarsreceptie, waarop alle inwoners al worden uitgenodigd, is er geen enkele behoefte om nog een bijkomende receptie te organiseren in de zomerperiode”, aldus raadsleden Gerald Kindermans en Katrien Herck. “Dit is een overbodige uitgave, zeker in een tijd waarin veel mensen het financieel moeilijk hebben. Door dat bedrag aan een goed doel te geven, kan je het verschil meer maken.”

Bevoegd schepen Heidi Pirlotte benadrukt dat de gemeente al financiële en logistieke steun verleent aan verschillende goede doelen. “Zo steunen we het kankerfonds financieel en gaat de opbrengst van Heers Fietst op 17 juni integraal naar Kom op tegen Kanker. De vraag om het budget uit te geven aan een goed doel blijft trouwens eenzelfde uitgave. Heers Apéro kostte ons vorig jaar 6.000 euro en dat was het meer dan waard.”

Nu zondag kan iedereen van 10 uur tot 13 uur het glas komen heffen op het centrumplein in Heers. (frmi)