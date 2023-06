Hot Marijke wil directeur worden van belangenvereniging voor sekswerkers

Haar klanten moeten voorlopig niet wanhopen. Er is niets beslist. En stel dat ze toch topvrouw van het sekswerkerscollectief Utsopi wordt, zou ze dat vlot kunnen blijven combineren met haar huidige job als sekswerker aan de kust, zegt ze ons aan de telefoon.

Volgens Hot Marijke is het tijd voor een machtswissel bij Utsopi. Omdat de belangen van de meisjes niet altijd op de eerste plaats komen, terwijl dat toch net de bedoeling is van een belangenvereniging, klinkt het.

De West-Vlaamse was van juni 2019 tot juni 2020 al lid. Toen is ze met slaande deuren vertrokken op een vergadering. “Omdat men vond dat de sekswerkers aan het werk konden blijven, ondanks corona. Totaal onverantwoord, natuurlijk. Zelfs heb ik anderhalf jaar geen klanten ontvangen tijdens de pandemie. Veel meisjes waren vragende partij om terug aan de slag te kunnen. Vaak uit pure noodzaak, maar zonder aan de mogelijke gevolgen te denken. Ik ben toen boos opgestapt”, zegt ze.

Twee kampen

Maar nu denkt ze een meerwaarde te kunnen betekenen voor de vakbond van sekswerkers. Volgens Hot Marijke rommelt het al een tijdje bij het sekswerkerscollectief en zijn er twee kampen. Een deel steunt de huidige directeur, anderen willen hem liever weg, klinkt het.

Huidig directeur Daan Bauwens van Utsopi ontkent niet dat een aantal leden het niet eens is met de gang van zaken maar betreurt dat daarbij alle middelen in de strijd worden geworpen om hem in diskrediet te brengen.

“Los van alle geruchten over onder meer vermeend misbruik, is het toch ook niet logisch dat iemand die zelf nooit in het beroep heeft gezeten, de leiding heeft. Iemand die geen voeling heeft met wat sekswerk echt is”, zegt Hot Marijke.

Wat ze anders zou doen, mocht ze directeur worden, wil ze nog niet zeggen. “Ik wil niet op de feiten vooruitlopen. Maar een grote kuis binnen de organisatie dringt zich volgens mij wel op.”