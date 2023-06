Lanaken

Zowat 25 belangstellende buurtbewoners daagden donderdag 1 juni op in ’t Kloester in Gellik voor het infomoment dat de gemeente samen met ontwerpbureau Geotec organiseerde over de geplande herinrichting van de Houterstraat in Gellik. Achteraf leken de meeste aanwezigen behoorlijk tevreden over de plannen, omdat er rekening gehouden werd met hun bekommernissen.