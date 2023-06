Ouders dienen klacht in tegen school, politiek, politie én Facebook na zelfmoord van gepest dochtertje

“Als iedereen zijn werk had gedaan, zou Lindsay nog leven”, zo sprak donderdag de advocaat van Lindsays familie op een persconferentie. Het meisje beroofde zichzelf in mei van het leven na maandenlange pesterijen op school. De advocaat kondigde ook aan dat de familie een klacht indient tegen de school, de onderwijsautoriteiten en de politie. En tegen Facebook en Instagram. “Diegenen die wisten van Lindsays leed en niets deden”.

De advocaat van de familie (links): “Als iedereen zijn werk had gedaan, zou Lindsay nog leven.” — © AFP

Volgens haar familie werd Lindsay sinds het begin van het schooljaar in september gepest en ging ze elke dag door een hel. Daarvan was de school en de politie op de hoogte, maar volgens de familie ondernam niemand actie. Ook de socialenetwerksites waarop de “meisjespestkoppen” ook na de schooluren verdergingen, lieten begaan.

Begin dit jaar vond de familie een afscheidsbrief van het 13-jarig meisje. “Ik denk dat ze blij zullen zijn met wat ik heb gedaan. Het enige wat ik kon doen was weggaan”, schreef de tiener. “Ik hou van je. Tot ziens”, waren haar laatste woorden. Op 12 mei vond de familie Lindsay thuis levenloos terug. Nu komt de klacht tegen al diegenen die de Franse tiener in de steek lieten.

Meisje diende zelf klacht in

Concreet dient de familie klacht in tegen de directie van de Rijselse school van Lindsay, het onderwijsbestuur van de regio en de politieagenten die belast waren met het onderzoek. De aantijging: “Het niet helpen van een persoon in gevaar”. De familie stelt de socialenetwerksite Facebook “volledig in gebreke”.

“Ik voel me heel vaak verdrietig”, zo liet Lindsay maanden voor haar zelfmoord optekenen in een klacht over de pesterijen bij de politie. — © AFP

Volgens de advocaat heeft het schoolhoofd “maandenlang niets ondernomen”, ook al had het jonge meisje de directeur in vertrouwen genomen en hem over de pesterijen ingelicht. De Franse tiener lichtte ook de politie in over de pesterijen op school en diende er zelfs klacht in. “Ik voel me heel vaak verdrietig”, liet Lindsay optekenen in haar verhoor. Volgens de advocaat van de familie dateert de klacht van februari en ondernam de politie geen enkele actie.

Lindsays grootmoeder stuurde zelfs een brief naar de president van de Franse Republiek en zijn vrouw, Brigitte Macron, in een poging aandacht te vragen voor de situatie.

De Franse minister van Onderwijs en Jeugd, Pap Ndiaye (PS) gaf op de Franse televisie “een collectief falen” bij de dood van Lindsay toe. — © AFP

De klacht tegen Facebook komt er omdat de pesterijen niet ophielden na schooltijd. Op Instagram, één van de socialemediakanalen van Facebook, werd Lindsay voortdurend lastiggevallen door schoolgenoten. “Lindsay is eindelijk dood. Die trut is eindelijk weg en we gaan op haar graf plassen”, stond er volgens de advocaat van de familie na Lindsays zelfmoord te lezen op Instagram.

Vandaag zouden de pestkoppen Lindsays beste vriendin Maëlys viseren, dat zei de negenjarige broer van Lindsay toen die op de persconferentie het woord nam. Ook Maëlys’ moeder kwam tussen: “De pesterijen gaan door op sociale media. Ik weet niet hoe ik mijn dochter kan troosten.”

Op regeringstafel

“Wij stellen deze laksheid van de overheid aan de kaak, die er geen moer om lijkt te geven dat een 13-jarig meisje zichzelf heeft opgehangen en dat de ouders, die al maanden de autoriteiten waarschuwden, volledig in de steek werden gelaten”, aldus de advocaat van de familie. Ook de moeder van Lindsay, Betty, sprak de pers toe: “Ik heb alles geprobeerd, ik heb alles gedaan, maar wij kregen geen hulp. Niet ervoor, niet tijdens, niet erna. Wij werden volledig in de steek gelaten. Als we hulp hadden gehad, als we steun hadden gehad, weet ik zeker dat mijn dochter nu bij ons zou zijn.”

De klacht van de familie komt er nadat de onderwijsautoriteit van Rijsel de komst van een administratief onderzoek aankondigde, waarbij het toegaf dat de school van Lindsay “meer toezicht had kunnen houden” op het jonge meisje. In het kader van het gerechtelijk onderzoek zijn vier schoolgenoten van Lindsay aangeklaagd voor “pesterijen die leidden tot zelfmoord”. Eén volwassene wordt beschuldigd van “doodsbedreigingen”.

“Wij werden volledig in de steek gelaten. Als we hulp hadden gehad, als we steun hadden gehad, weet ik zeker dat mijn dochter nu bij ons zou zijn”, aldus Betty, de mama van Lindsay. — © AFP

De Franse minister van Onderwijs en Jeugd, Pap Ndiaye (PS) gaf op de Franse televisie “een collectief falen” toe. Daarbij wees Ndiaye ook met een vinger naar de sociale media. “Samen met andere ministeries gaan we samenwerken en zeer streng optreden tegen sociale media, want afgezien van wat ze zeggen, weten we dat hun reactie te traag is en zeker niet voldoet aan wat we van hen verwachten”, zei de minister.

In een bezoek aan de Rijselse regio verklaarde de woordvoerder van de Franse regering dat de regering “de antwoorden die de familie van Lindsay nodig heeft, moet geven”.

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.