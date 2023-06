Fiberklaar schorst onderaannemer na mogelijke illegale tewerkstelling op glasvezelwerf

Fiberklaar, een van de bedrijven die voor Proximus het fibernetwerk uitrollen, heeft de samenwerking met een onderaannemer opgeschort. Dat zegt het bedrijf vrijdag, nadat De Tijd had bericht over mogelijke illegale tewerkstelling op twee werven.

Volgens de zakenkrant heeft de sociale inspectie op twee werven (in Destelbergen en Heusden) verschillende onregelmatigheden vastgesteld, waaronder illegale tewerkstelling. Zo werd twee keer dezelfde persoon aangetroffen, die werkte voor een onderaannemer van Fiberklaar, die illegaal in het land bleek te zijn en ook niet beschikte over een geldige arbeidsvergunning.

Fiberklaar zegt in een reactie niet op de hoogte te zijn van de controles en de mogelijke inbreuken. “We voeren momenteel een grondig onderzoek naar de feiten”, luidt het in een persbericht. “Op basis van de elementen waarover we vandaag beschikken, hebben we de samenwerking met de onderaannemer in kwestie alvast opgeschort. We zullen zo snel mogelijk ten gronde uitklaren of er op de werven sprake was van inbreuken en gepaste maatregelen nemen indien nodig.”

Zeker zijn

Het bedrijf benadrukt een nultolerantie te hanteren voor zwartwerk of illegale tewerkstelling bij (onder)aannemers. “Als we overtredingen vaststellen, (...) stoppen wij definitief elke samenwerking met deze (onder)aannemer.”

Fiberklaar voegt wel toe dat het eerst zeker wil zijn, omdat in het verleden al “bepaalde problemen onterecht in onze schoenen werden geschoven”.

In maart stelde Proximus een charter voor, waarin stond dat de partnerbedrijven die het glasvezelnetwerk uitrollen, nog maar met twee niveaus van onderaannemers mogen werken. Het charter kwam er nadat de sociale inspectie op glasvezelwerven “kleine inbreuken” had vastgesteld bij onderaannemers. Mediaberichten toen over illegale tewerkstelling klopten volgens Proximus niet.

Fiberklaar onderschreef dat charter ook. “Wij engageren ons om dit charter niet enkel naar de letter maar ook naar de geest ervan te respecteren”, benadrukt het vrijdag.