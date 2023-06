Politie laat cocaïne-uithalers, onder wie één minderjarige, nachtje ‘sudderen’ in container in Antwerpse haven

In de MPET-containerterminal in de Antwerpse haven zijn vorig weekend twaalf uithalers opgepakt. Een deel van hen had zich in een container verschanst en gedroeg zich agressief, waarop de politie besliste hen een nachtje te laten sudderen en de volgende ochtend pas te laten arresteren door de POSA.

Het was een druk pinksterweekend op kaai 1742 van het Deurganckdok in de haven van Antwerpen. Vrijdagnacht betrapte de scheepvaartpolitie een groep vermoedelijke uithalers op de terreinen van MPET. De verdachten waren in een zogenaamde ‘Trojaanse’ container het terrein opgeraakt: een container die officieel leeg is, maar waarin uithalers terminals op gesmokkeld worden. Doorgaans verblijven ze er enkele dagen in, voorzien van eten, drinken en powerbanks, om zo uit een andere container op de terminal ladingen cocaïne te recupereren.

In dit geval gedroegen de mannen in de container zich weerspannig en kreeg een van de inspecteurs een slag in het aangezicht. De politie zette pepperspray in, maar kon de mannen niet overmeesteren omdat ze zich in de container verschansten. De scheepvaartpolitie riep de hulp van het snelleresponsteam (srt) van de politiezone Antwerpen om te bekijken of de mannen uit de container gehaald konden worden.

Aangezien er niet meteen duidelijkheid was of het om drie personen of meer ging, werd uiteindelijk beslist om de situatie anders aan te pakken: de container werd vergrendeld door er een andere container voor te plaatsen en tijdelijk bewaakt. Op die manier konden de aanwezigen een nachtje blijven sudderen.

Intussen werd de douane gevraagd om op zaterdagochtend een scan te doen om uitsluitsel over het aantal aanwezigen te krijgen. Zaterdagochtend om 7 uur maakten leden van speciale eenheid POSA de deuren open en sloegen ze de agressieve uithalers in de boeien. “In de container werden zes uithalers aangetroffen”, zegt het parket van Dendermonde. “Onder wie een minderjarige.”

Grote ladingen drugs

Ook maandagnamiddag werden op de terminal vijf insluipers opgemerkt. De politie kwam massaal ter plaatse en volgens onze info werd om veiligheidsredenen even beslist om de activiteiten op de kaai stil te leggen om te vermijden dat er ongelukken zouden gebeuren. “Zij werden opgepakt toen ze uit een container uitbraken”, vertelt het parket. In de nacht van maandag op dinsdag werd nog iemand opgepakt op kaai 1742.

Alle twaalf de (jonge)mannen hebben de Nederlandse nationaliteit. De minderjarige werd in een gesloten instelling geplaatst, de elf meerderjarigen werden aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van drugshandel, lid zijn van een criminele organisatie,en het onrechtmatig binnendringen in een havenfaciliteit. “De raadkamer heeft hun aanhouding bevestigd”, zegt het parket. “Ze blijven nog minstens een maand in de cel.”

Op de MPET-terminal werden maandag en dinsdag aanzienlijke partijen cocaïne onderschept. Maandag bleek in een container met koffie 772 kilogram coke te zitten, dinsdag werd in een lading tonijn liefst 2.757 kilo cocaïne aangetroffen. Een link tussen de uithalersploegen en de onderschepte drugs wordt onderzocht door de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen.