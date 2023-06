Russische inval blijft Roland Garros beheersen: boegeroep, geen hand voor Russin en Sabalenka die persconferentie annuleert

Vijf dagen na het voorval tussen de Oekraïense Marta Kostyuk en de Wit-Russische Aryna Sabalenka, heeft ook de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 192) de hand van haar Russische opponente Anna Blinkova (WTA 56) niet geschud na hun duel op Roland Garros. De Wit-Russische Aryna Sabalenka zag dan weer af van de verplichte persconferentie omdat ze de vragen over de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko beu is. Loekasjenko steunt zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin, die Oekraïne binnenviel.

Svitolina pakte evenwel uit met een kleine geste na haar 2-6, 6-2 en 7-5 overwinning in de zestiende finales. Ze liep naar het net, waar Blinkova haar opwachtte, en stak een duim uit in haar richting.

Nadien barstte er boegeroep los op de tribunes, al was het niet met zekerheid te zeggen voor wie het bestemd was. Het boegeroep ruimde uiteindelijk snel plaats voor applaus aan het adres van Svitolina.

© AFP

Sinds de Russische inval in Oekraïne in februari 2022 schudden Oekraïense vrouwen geen handen met Russische en Wit-Russische tegenstanders als teken van protest tegen de mondiale tennisautoriteiten, die ze te inschikkelijk vinden tegenover atleten uit Rusland en Wit-Rusland.

Zondag negeerde Kostyuk Sabalenka na haar nederlaag, waarop ze door het publiek op boegeroep getrakteerd werd. “De mensen moesten zich schamen!”, verklaarde Kostyuk achteraf.

Vragen over Loekasjenko beu

Aryna Sabalenka (WTA 2) sloeg dan weer de verplichte persconferentie af na haar zege tegen de Russin Kamilla Rakhimova.

De nummer twee van de wereld voelde zich tijdens haar vorige perspraatje naar eigen zeggen niet veilig. “Na mijn wedstrijd sprak ik met de media zoals ik altijd doe. Ik weet dat er nog altijd vragen komen die meer over de politiek gaan en niet zozeer over mijn tennis”, zei Sabalenka in een uitgewerkt interview met de organisatie.

“Al vele maanden beantwoord ik de vragen op toernooien en was ik heel open over mijn gevoelens en mijn gedachten. De vragen storen me niet na mijn wedstrijden, maar woensdag voelde ik me niet veilig in de persconferentie. Ik moet me veilig kunnen voelen als ik interviews doe met de journalisten na mijn wedstrijden. Voor mijn eigen geestelijke gezondheid en welzijn heb ik besloten mezelf hierbuiten te houden en het toernooi heeft me gesteund in deze beslissing.”

Eerder deze week kreeg Sabalenka meermaals vragen over haar steun voor de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko. “Ik heb geen commentaar, dus bedankt voor je vraag”, antwoordde de tennisster toen aan de journalist, die toch bleef doorvragen. Iemand van de organisatie moest ertussen komen. “We weten genoeg, het is duidelijk”, counterde de journalist.