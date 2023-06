WB Eliminator in Leuven blijft tussendoortje voor buurtbewoner Lukas Malezsewski, die voorlopig alles op de crosscountry zet

Even de kennis bijspijkeren van de dummies onder ons die het in Keulen horen donderen wanneer we het hebben over dit onderdeel van het mountainbiken. Eliminator wordt betwist in groepjes van telkens vier renners waarvan de laatste twee afvallen en de andere twee doorstoten naar een volgende ronde tot de winnaar bekend is.

“Het wordt betwist op een relatief kleine omloop, zoals in Leuven op het Ladeuzeplein, opgesmukt met een aantal kunstmatige hindernissen. Het is zowel technisch als explosief met korte bochten en krachtig optrekken. Iets wat wel past bij mijn profiel. Reden trouwens waarom ik daar vorig jaar de shorttrack op mijn naam schreef en in de Eliminator zelf alleen voor de regerende wereldkampioen het hoofd moest buigen.”

“Ik verschijn er mede om sentimentele redenen aan de start. Ik liep school in Leuven en sta binnen het kwartier van bij mij thuis in het centrum”, leidt Lukas Malezsewski ons in in de wondere wereld van deze aparte discipline, die weer een groot aantal toeschouwers naar het dan broeierige Leuven zal lokken.

Alleen Leuven

Uit de bekentenis dat dit soort wedstrijden hem ligt, zou je kunnen afleiden dat Malezsewski meer van hetzelfde wil, maar op dat vlak houdt hij de boot nog even af: “Voorlopig blijft het bij die ene proef, die van Leuven. Ik ga nu niet mordicus beweren dat er geen tweede kan bijkomen, maar dat hangt af van mijn verdere planning en hoe dat alles zal verlopen. De twee weekends na Leuven staan er WB-proeven in Zwitserland en Oostenrijk op het programma om na een trainingsperiode aan de slag te gaan in het Italiaanse Val di Sole”, overloopt Lukas Malezsewski een drukke periode.

“Zoals je al wel zal merken, is hier geen ruimte om voor een goed eindklassement voor de wereldbeker Eliminator te gaan. Daarvoor moet je immers aan alle proeven kunnen deelnemen. Evenmin kan ik voorlopig veel aandacht aan de weg schenken en dat was nochtans mijn betrachting voor aanvang van het seizoen”, besluit Lukas Malezsewski.