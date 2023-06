College van hoven & rechtbanken noemt “opruiende uitspraken” van politici over zaak-Reuzegom “onaanvaardbaar”

Het College van de hoven en de rechtbanken noemt de “opruiende uitspraken” van sommige politici na het arrest in de zaak-Reuzegom “ontoelaatbaar en onaanvaardbaar”. Er wordt wel opgeroepen om het ongenoegen en wantrouwen bij de bevolking ernstig te nemen en daarover een parlementair debat te voeren.

Sinds de uitspraak over de zaak-Reuzegom zijn er stille protesten, worden de namen van Reuzegommers gedeeld en reageerden ook politici. Zo deelde CD&V-voorzitter Sammy Mahdi deze week een video op Tiktok waarin hij het opnam voor Youtuber Acid, die op zijn kanaal namen van Reuzegommers gedeeld had.

“Ontoelaatbaar en onaanvaardbaar”, noemt het College van hoven en rechtbanken op. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) reageerde ook op de video van Mahdi en noemde de video net als het College “onaanvaardbaar”. “Het is een fundamenteel probleem, want dat tast de geloofwaardigheid van de rechtsstaat aan. Dat tast ook de rechters aan, want zij zullen nu misschien schrik krijgen om bepaalde uitspraken te doen. Daarmee komt onze democratie op de helling te staan. Als men vindt dat doxing niet langer strafbaar moet zijn, dan moet men de wet maar aanpassen”, klinkt het bij Van Quickenborne.