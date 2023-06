Rammstein-frontman steeds meer in het nauw na beschuldigingen van fans: gedrogeerd en tegen hun wil tot seks gedwongen

De Duitse krant Süddeutsche Zeitung en de Duitse omroep NDR spraken met tientallen vrouwen die de Duitse band Rammstein, en in het bijzonder Till Lindemann (60), beschuldigen van grensoverschrijdend gedrag. Twee van hen zeggen tegen hun wil seks te hebben gehad. Vrouwelijke fans zouden bovendien voor en na optredens systematisch “gerekruteerd” worden op basis van hun uiterlijk, waarna ze alcohol en soms cocaïne kregen en naar de zanger werden gebracht. Sommigen werd vooraf verteld dat Lindemann seks wou, anderen werden verrast.

De bal ging aan het rollen nadat een fan op sociale media schreef te zijn gedrogeerd tijdens een pre-party en vervolgens naar Lindemann te zijn geleid, na een concert in Vilnius. Ze weigerde seks, hij werd agressief en stormde de kamer uit. De rest van de avond kreeg ze te maken met misselijkheid en geheugenverlies. Een dag later in haar hotel ontdekte ze blauwe plekken en kneuzingen op haar lichaam.

Süddeutsche Zeitung en NDR hebben sindsdien nog meer getuigenissen verzameld. Ook de tabloid Bild zegt vrouwen gesproken te hebben die de zanger beschuldigen van grensoverschrijdend gedrag. Het beeld dat ontstaat, is een “geïndustrialiseerde versie van het ooit geïdealiseerde groupie-bestaan”. De krant beschrijft hoe een Russische vrouw andere vrouwen selecteert, ze plekken vooraan de shows geeft, en hen soms een dresscode oplegt: sexy, geen Rammstein-shirts.

Verschillende vrouwen beschrijven hoe Lindemann seks met hen had. Een 22-jarige vrouw spreekt niet van verkrachting, want ze wees het naar eigen zeggen niet uitdrukkelijk af, maar ze voelde zich wel buitengewoon ongemakkelijk. “Op het moment dacht ik alleen: Dit doet pijn, laat het snel voorbij zijn.” Een 21-jarige vrouw viel dan weer flauw in een hotelkamer op een aftershowparty. Toen ze weer bij bewustzijn kwam, lag Lindemann op haar en hij zou haar hebben gevraagd of hij moest stoppen. “Maar ik wist niet eens wat hij probeerde te stoppen.”

“Grote vertrouwensbreuk”

Rammstein ontkende het voorval in Vilnius in een tweet. Op het onderzoek van verschillende Duitse media heeft de band nog niet gereageerd. Uitgever Kiepenheuer & Witsch (KiWi) wachtte niet af en verbrak de samenwerking met Lindemann.

Rammstein is een van de grootste livebands van het moment en speelt concerten in voetbalstadions en op enorme festivalweides. Wie al eens naar een show ging, weet dat de Duitsers graag flirten met de grens van het zogeheten goed fatsoen. Toen ze vorig jaar in Oostende op­traden, staken ze nog een kinder­wagen in brand en spoot een gigantische fallus het publiek onder het schuim. Ze zijn niet vies van controverse. Teksten verwijzen vaak naar sadisme, seks, macht en religie. Videoclips van de band speel je best niet op kantoor af.

Ook deze zomer reist de band door Europa. De drie concerten van Rammstein in ons land, in augustus in het Koning Boudewijnstadion, gaan voorlopig door zoals gepland. In december komt Lindemann solo naar ons land en maakt hij een stop in de Antwerpse Lotto Arena.