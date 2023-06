Novak Djokovic doet liefst 3u36 over drie sets en moet medische time-out vragen, maar blijft op recordjacht

Djokovic maakte tijdens de wedstrijd meerdere keren gebaren die erop wezen dat hij ongemak had aan de linkerdij. Aan het einde van de tweede set liet hij zich zelfs masseren, maar in zijn derderondepartij tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina (ATP 34) had hij er tijdens de rally’s verder geen zichtbare last van.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Djokovic won in drie sets: 7-6 (7/4), 7-6 (7/5) en 6-2 na 3 uur en 36 minuten. De voormalige nummer een van de wereld moest twee keer een tiebreak toestaan, maar haalde het daarin telkens.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Zo gaat Djokovic zonder setverlies richting de vierde ronde, nadat hij in de eerste en tweede ronde telkens in drie sets de maat had genomen van respectievelijk de Amerikaan Aleksandar Kovacevic (ATP 114) en de Hongaar Marton Fucsovics (ATP 83). Om een plaats in de kwartfinales neemt hij het over enkele dagen op tegen de winnaar van het duel tussen de Pool Hubert Hurkacz (ATP 14/N.13) en de Peruaan Juan Pablo Varillas (ATP 94).

Djokovic is in Parijs op jacht naar een 23ste grandslamtitel, waarmee hij alleen recordhouder zou worden. Om dat te doen, zal de huidige nummer drie van de wereld wel voorbij de Spanjaard Carlos Alcaraz (ATP 1) moeten zien te geraken. Zij clashen eventueel in de halve finales. Djokovic won het Parijse graveltoernooi eerder al twee keer, in 2016 en 2021.