Onze tv-tips: een gewonde toerist, een donker verhaal en een Vlaamse duikboot

The Tourist

Canvas, zo, 21.40u

In het brandende rode hart van Australië wordt een man achtervolgd door een grote tankwagen die hem van de weg probeert te rijden. Wanneer de man later gewond wakker wordt in het ziekenhuis, heeft hij geen idee wie hij is. Een serie die enkele jaren geleden alleen maar positieve reacties kreeg van de critici. Met een hoofdrol voor Jamie Dornan, bekend van Fifty Shades of Grey.

Headhunters

NPO3, za, 20.20u

Een leugen om aan een job te geraken, ontspoort al gauw. De Noor Roger bluft zich een headhuntersbureau in. Bij zijn zoektocht naar een CEO komt hij de mooie studente Diana tegen. Hij durft haar pas te benaderen nadat hij op schimmige wijze geld verdiend heeft om een luxueus appartement te huren. Maar dan komt de postbode ongelegen langs. Een thriller die je aan het scherm kluistert.

Torpedo

VTM, za, 20.20u

Een oorlogsdrama van eigen makelij, dat zich grotendeels afspeelt in een duikboot. Opgenomen in een bloedhete hangar in Weelde. Over een Vlaamse commandant en een moedige groep verzetslieden die een gekaapte nazi-onderzeeër gevuld met uranium naar de VS brengen. Ze worden echter opgejaagd door Hitlers leger en Duitse torpedojagers. Knap acteerwerk van onder meer Koen De Bouw. (tove)