Amerikaanse eigenaar RWDM geeft tekst en uitleg bij turbulent ontslag van voorzitter: “Dailly stortte die 400.000 euro terug, maar het kwaad was geschied”

Het is crisis bij RWDM. De Amerikaanse eigenaar John Textor ontsloeg voorzitter Thierry Dailly nadat die - volgens hem - financieel had gesjoemeld en voor een toxische werksfeer had gezorgd. Hij wordt vervangen door Gauthier Ganaye, maar de fans pikken dat niet. Textor vloog zelf naar België om tekst en uitleg te geven. “Elke werknemer die zichzelf zomaar 400.000 euro toeëigent, zou ontslagen worden.”

Michael Delbeke en Jürgen Geril