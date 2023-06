Maastrichtenaar (24) aangehouden na gevaarlijke achtervolging met gewonde politiemotard

De 24-jarige Maastrichtenaar die donderdag aan de politie probeerde te ontkomen in Hasselt is aangehouden door de onderzoeksrechter. Hij wordt verdacht van gewapende weerspannigheid tijdens de achtervolging en inbreuken op de drugswetgeving.

In Hasselt op de Oude Luikerbaan merkte het overlastteam van politie LRH de auto van de Nederlander op, met een ernstig vermoeden van drugshandel. De politiemensen op de fiets riepen bijstand op en ze wilden de auto controleren. Daarop stoof de Maastrichtenaar weg. De achtervolging werd ingezet en die ging van Hasselt via de snelweg naar Lummen. Op de verkeerswisselaar ging de vluchtende bestuurder naar de E314 richting Nederland. Hij nam de afrit Maasmechelen om zo via Neerharen naar Maastricht te rijden. Tal van politieploegen werden opgeroepen in een poging de man te doen stoppen. De korpsen van Beringen-Ham-Tessenderlo, Bilzen-Hoeselt-Riemst, Lanaken-Maasmechelen en Wegpolitie Limburg. Uiteindelijk crashte de auto tegen het terras van horecazaak Mombasa Coffeemakers in Lanaken. De Maastrichtenaar probeerde te voet te ontkomen. De verdachte werd verhoord en vrijdag moest hij voor de onderzoeksrechter verschijnen. Naast de vele verkeersinbreuken wordt hij verdacht van gewapende weerspannigheid. Een motoragent kwam ten val tijdens de gevaarlijke achtervolging. Ook twee agenten van de fietspatrouille waren in Hasselt moeten wegspringen. De Maastrichtenaar wordt ook verdacht van inbreuken op de drugswetgeving.