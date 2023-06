Vijf jaar cel gevraagd voor Truienaar na vermeend misbruik buurmeisje

Het vermeende misbruik kwam aan het licht nadat het slachtoffer, dat een speelkameraadje van zijn kinderen was, bleef slapen bij de verdachte. “Zij had toen in haar bed geplast. Het was misschien verkeerd dat ik haar geen onderbroek van mijn zoon gaf toen ik haar bij mij in bed heb gelegd. Maar haar aanraken, heb ik niet gedaan”, luidde zijn uitleg. Bij die ene keer zou het niet gebleven zijn. De zoon van de man verklaarde tijdens het onderzoek dat hij en zijn broer naar beneden moesten, als de papa met het meisje boven achter bleef. Tijdens een moeilijk politieverhoor zei het meisje dat ze met de betichte op bed had moeten liggen en gedaan had wat liefjes normaal doen. Zonder kledij aan. “Onze dochter is sindsdien serieus veranderd en heeft nachtmerries”, zuchtten de ouders in de Hasseltse correctionele rechtbank. De procureur vorderde een celstraf van vijf jaar. Advocate Mirthe Piette nam het op voor de beklaagde en stelde zich vragen bij het onderzoek. “Waar is het medisch onderzoek van het slachtoffer in het dossier? Een zelfde vraag moet ik stellen voor het psychiatrisch onderzoek.” Ze beklemtoonde om niet het etiket van pedofiel op de verdachte te plakken en vroeg de vrijspraak. onnis op 30 juni.