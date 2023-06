Jonas Vingegaard blikt vooruit: “Wout nog sterker in de Tour? Dan doet hij mee voor het klassement”

Aan de vooravond van het Critérium du Dauphiné zit Jonas Vingegaard (26) er uitgerust en sereen bij vanachter zijn smartphone. De Deense Tourwinnaar kende een vlekkeloze aanloop naar zijn weken van de waarheid. De Dauphiné is het hapje dat zijn honger naar een tweede Tourzege alleen maar moet aanwakkeren. “Ik rijd de Dauphiné voor 90 procent in voorbereiding op de Tour”, zegt hij tijdens een online persconferentie.

(SJ)

Alle blikken zijn vanaf zondag op hem gericht in de Dauphiné. Jonas Vingegaard start door zijn statuut als Tourwinnaar met het favorietenstatus in de Franse rittenwedstrijd. Alleen is hij zelf in de eerste plaats niet met winnen bezig. “Vorig jaar ging ik niet voor winst. (Ploegmaat Roglic pakte de eindzege red.) Dit jaar ga ik voor een zo goed mogelijk klassement. We zullen zien hoe de vorm is, maar ik ga het nog een beetje rustig aan doen. In alle ritten vol gas gaan, is geen goed idee en dat is ook niet nodig. De focus ligt voor 90 procent op de Tour en voor 10 op de Dauphiné. Ik zou zelfs zeggen bijna 100 procent op de Tour. Al blijft het leuk om koersen te winnen en met een overwinning naar de Tour trekken. Dat ga je mij niet horen ontkennen. Ik start hier hoegenaamd niet om een signaal naar mijn concurrenten voor straks in juli te sturen.”

Verkennen op Puy de Dôme

Vingegaard maakte gisteren van de gelegenheid gebruik om de 9de etappe van de Tour al eens te gaan verkennen. Die komt aan op de Puy de Dôme. “Ik liep er onder meer Mas en Bernal tegen het lijf. Of ik kon winnen? Neen, Grischa (Niermann, ploegleider Jumbo-Visma red.) was erbij en hij heeft me uit het wiel gereden. (grijnst)”

Met Benoot, Van Baarle, Kruijswijk, Van Hooydonck en Laporte beschikt Vingegaard in de Dauphiné al over vijf van zijn zeven luitenanten voor de Tour. Sepp Kuss neemt een andere aanloop omdat hij de Giro al afwerkte. Wout van Aert opteerde voor de Ronde van Zwitserland waar er twee tijdritten op het menu staan. Hij vertoeft nog op hoogte en vat eind volgende week zijn laatste wedstrijd richting Tour aan. “Of ik Wout liever bij mij had? Ach, bij hem ben ik er zeker van dat hij er zal staan bij de start van de Tour. Hij heeft zijn doelen en ik de mijne. Hij wou graag in Zwitserland koersen en dan heb ik respect voor die keuze.”

Van Baarle vervangt Roglic in de Tourselectie van Jumbo-Visma. Betekent dat dan dat Van Aert extra in dienst van zijn Deense kopman moet vlammen in de Tour? “Het plan is dat ik dit jaar de enige leider voor het klassement ben en dat Wout zoals vorig jaar vrijheid krijgt in de ritten die hem liggen. Wout is al één van de beste helpers die je kan hebben. Als hij nog een tandje bijsteekt, dan kan hij net zo goed zelf meedoen voor een klassement. (lacht)”