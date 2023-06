Max Verstappen nipt sneller dan Fernando Alonso tijdens tweede oefensessie GP van Spanje

Net als tijdens de eerste oefensessie heeft Max Verstappen ook de tweede oefensessie op het Circuit de Barcelona-Catalunya als snelste afgesloten. Verstappen was echter maar iets sneller dan Fernando Alonso. Nico Hulkenberg sloot verrassend de top drie af.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Tijdens de eerste oefensessie gaf Max Verstappen meteen zijn visitekaartje af door met grote voorsprong in de Red Bull F1-bolide de snelste tijd te rijden. Het was aan de concurrentie, en in de eerste plaats zijn teamgenoot Sergio Perez, om te antwoorden tijdens de tweede oefensessie.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Door de introductie van de updates zien veel F1-bolides er in Barcelona anders uit. Daarnaast hebben heel wat teams, let op de kleuren van het Mercedes-logo op Lewis Hamilton zijn F1-bolide, een steunbetuiging voor de gemeenschap van LGBTQ+ en meer diversiteit.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Voor de teams was het echter ook vooral kijken of de nieuwe updates de wagens ook daadwerkelijk een stuk sneller maken. Ook de Ferrari SF-23 lijkt alvast een stukje meer op de Red Bull F1-bolide, dat toont onderstaande vergelijking erg mooi.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Uiteindelijk was het net als tijdens de eerste oefensessie Max Verstappen die de snelste tijd reed. Fernando Alonso was echter maar een fractie trager dan Verstappen, wat veelbelovend is voor de rest van het raceweekend.

Meer F1-nieuws:- VIDEO: Spaanse fans gaan uit hun dak voor Fernando Alonso- Max Verstappen: “We gaan proberen al de races te winnen maar dat zal moeilijk worden”- Fernando Alonso geeft de titelstrijd nog niet op: “Het seizoen is nog lang”- Sergio Perez: “Max Verstappen is de moeilijkste teamgenoot maar ik heb de snelheid om hem te verslaan”- “Mick Schumacher mag volgende week met Mercedes F1-bolide testen” (F1journaal.be)