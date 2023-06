Thierry Neuville voorlopig derde in Sardinië: “Dit opent perspectieven”

Wie het parcours van de eerste volledige dag in Sardinië bekeek, had snel door dat de twee passages op de 49,9 kilometer lange proef van Monte Lerno een grote rol zouden spelen. Die twee proeven waren immers goed voor meer dan twee derden van de getimede kilometers van de openingsdag.

Na de eerste run over de bijna 50 kilometer lange proef was Neuville niet te spreken. “Absoluut geen grip”, foeterde de vijfvoudige vicewereldkampioen. “Ik had enorm veel moeite om het ding onder controle te houden.“

De keuze voor harde banden speelde een grote rol in Neuvilles moeilijkheden. Omdat het in Sardinië een pak koeler is dan normaal, ook al omdat er af en toe een regenbui over het parcours trekt, stond de temperatuur van de harde rubbers nooit op punt.

De tweede doortocht over Monte Lerno liep gelukkig beter voor de Hyundai-troepen. Esapekka Lappi verdrong de Toyota van Sébastien Ogier van de eerste plaats in de tussenstand – al was het maar met één tiende van een seconde – en ook Neuville bleek met zijn derde tijd best competitief. Hij sluit de eerste dag af op 18 tellen van leider Lappi.

“Ik had nochtans problemen met de handrem, en dat is niet goed voor het vertrouwen”, stelde Neuville. “Maar de balans van de auto was al een pak beter. Dit opent perspectieven voor het vervolg.“

Op zaterdag volgen acht chronoritten, goed voor 133 kilometer tegen de klok.