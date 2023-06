Oudsbergen

Een team van het Natuurhulpcentrum is onderweg om beer Yampil in Polen op te halen. Dat kan dankzij de steun van veel sympathisanten. “We zijn ongelooflijk blij dat heel wat mensen hebben gereageerd en gesteund om beer Yampil, die toch ook een slachtoffer is van de oorlog in Oekraïne, een nieuwe toekomst te bieden”, zegt Sil Janssen.