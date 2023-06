“Moegestreden” Sheila sluit na 35 jaar allerlaatste café in Doel: “Een beetje alsof ik mijn kind moet afstaan”

Doel 5 is het laatste café in het Scheldedorp waar je nog iets kan gaan eten en drinken. Maar na zondag 4 juni geeft uitbaatster Sheila de Graef (43) er definitief de brui aan. “Het is een beetje als een kind afgeven.”

Het café is een familiestuk geworden. Haar mama Jenny Kouyzer (73) richtte Doel 5 op in 1988 in de Scheldemolenstraat en tapte er voornamelijk pinten voor de werknemers van de kerncentrale die er na hun shift stopten. Doel 5 is ook een knipoog naar de vijfde kernreactor die nooit gebouwd werd.

Op haar 25ste nam Sheila de tapkast over. Zoals vele horeca-uitbaters kreeg ze de afgelopen jaren zware klappen door de coronacrisis, en dat eist nu z’n tol. “Of je hoopt dat het ooit weer beter zal gaan, of je neemt de rationele beslissing om te stoppen”, zegt Sheila. “Ik ben na 35 jaar ook moegestreden, met alle perikelen die Doel al heeft doorgemaakt. We zijn al even aan het nadenken over de toekomst van het café en nu hakken we de knoop door om te sluiten. De cirkel is rond.” (Lees verder onder de foto)

Doel 5 is een erg populair café bij toeristen die het dorp komen bekijken en krijgt geregeld bikers of fietsers over de vloer. — © archief nb

Wat de toekomst brengt voor Sheila, is voorlopig nog koffiedik kijken. Tijdens haar sabbatjaar zal ze voor zichzelf uitmaken wat de volgende stap zal zijn. “Maar in de horeca zal je mij niet meer terugvinden”, zegt Sheila. “We hebben hier een schitterende tijd mogen beleven en ik wil dit verhaal met een positieve noot afsluiten. Doel 5 blijft dit weekend wel nog open om de klanten uit te zwaaien.”

“Kind afgeven”

Hoewel Sheila met een positieve ingesteldheid stopt met het laatste café in Doel, wekt de beslissing toch emoties op. “Mama heeft het café destijds opgericht en ik heb er ook jarenlang mijn hart en ziel ingestoken. Het is dus een beetje als een kind afgeven, want ik loop er al rond sinds mijn zes jaar. Om het afscheid niet te lang te rekken, hebben we bewust gekozen om ons vertrek nu pas aan te kondigen. Voor de laatste dagen wil ik geen speciale activiteiten organiseren, maar gewoon nog eens gezellig samen zijn met de klanten om samen een knuffel, een lach en een traan te delen.”