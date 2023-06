Macron veegt onderhandeld staakt-het-vuren in Oekraïne van tafel

Emmanuel Macron werd woensdag niet meteen met open armen ontvangen in Bratislava (Slovakije), waar hij was uitgenodigd op het Globsec-veiligheidsforum. De aanwezigen (vooral leiders uit Midden- en Oost-Europa) nemen het de Franse president kwalijk dat hij maar bleef proberen om de dialoog aan te gaan met Vladimir Poetin (pogingen die hij in september 2022 staakte) en opriep om Rusland niet te ‘vernederen’. Het gaf Parijs en Macron het imago van een onbetrouwbare bondgenoot die de Russische dreiging heeft onderschat.

Macron beseft dat. ‘We hebben niet genoeg naar jullie geluisterd. We hebben jullie geschiedenis en pijnlijke herinneringen te weinig erkend’, klonk zijn mea culpa. Aan het einde van zijn charmeoffensief barstte applaus los.

Ook de ommezwaai die hij maakte over de Navo werd enthousiast onthaald in de Slovaakse hoofdstad – Macron had de Navo in 2019 nog hersendood verklaard. ‘Vandaag kan ik zeggen dat Vladimir Poetin de Navo wakker heeft geschud met de ergste stroomstoten.’ Veel landen in de regio hebben niet erg veel vertrouwen in de Fransman die regelmatig zegt dat Europa voor zijn veiligheid minder op de VS moet vertrouwen. Maar Macron zou Macron niet zijn als hij niet ook hamerde op die Europese soevereiniteit. Want nadat hij ‘onze Amerikaanse vrienden’ had bedankt omdat ze massaal militaire steun hebben verleend aan Oekraïne, pleitte hij voor een Europese pijler binnen de Navo. ‘We kunnen onze collectieve veiligheid niet delegeren aan het Amerikaanse electoraat’, blikt hij al vooruit op de mogelijke gevolgen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Europa moet klaar zijn om zichzelf te verdedigen tegen Rusland, klonk het.

‘Het is aan ons, Europeanen, om in de toekomst onze eigen capaciteit te hebben om onszelf en onze grenzen te verdedigen’, zei de Franse president, die Europese landen oproept om te investeren in Europese wapens. ‘Rusland zal Rusland blijven. We moeten een ruimte opbouwen waarin we op de meest vreedzame manier, maar zonder enige naïviteit, kunnen samenleven met het Rusland van morgen.’

‘Ik denk niet dat er een West- en een Oost-Europa is, een oud en een nieuw Europa. Er is slechts één Europa met een gedeelde geschiedenis’, zei Macron nog in Bratislava, waar hij de banden met Oost-Europa aanhaalde. ‘We hebben een kans gemist om naar jullie te luisteren’, trok hij de scheve relatie recht die teruggaat tot zijn voorganger Jacques Chirac. Die haalde in 2003 uit naar de Oost-Europese landen die de Amerikaanse inval in Irak steunden met ‘ze hebben hun kans gemist om te zwijgen’.

Macron betreurde ook het gebrek aan coherentie waarmee Europa de regio vóór de Russische invasie heeft behandeld, bijvoorbeeld toen Rusland Georgië binnenviel en de Krim annexeerde. ‘Jullie kunnen op Frankrijk rekenen’, belooft hij nu.

Zoals de VS Israël steunen

Ook Oekraïne kan op Franse steun blijven rekenen. Frankrijk had eerder dit jaar samen met Duitsland en de VS de eis van het VK, Polen en andere Oost-Europese leden afgewezen om Oekraïne tijdens de Navo-top in juli al een roadmap naar lidmaatschap aan te bieden. Maar het lijkt ook daarop terug te komen. ‘We moeten erop voorbereid zijn dat dit conflict lang zal duren’, zei Macron. ‘En we moeten bereid zijn om Oekraïne op lange termijn te steunen en de nodige veiligheidsgaranties te bieden.’

Een van die garanties is dus dat Navo-lidmaatschap. Dat zal niet voor meteen zijn, beseft de Franse president. Maar Macron wil ‘iets opbouwen tussen de veiligheidsgaranties die Israël krijgt en een volwaardig Navo-lidmaatschap’ om Oekraïne in de tussentijd te ondersteunen. Het idee om Kiev te steunen zoals de VS dat met Israël doen (met meerjarige verbintenissen om wapens en steun te leveren) werd eerder geopperd door Polen. Nu lijkt dus ook Frankrijk voor dat idee open te staan.

Zolang de oorlog duurt, is het Oekraïense lidmaatschap niet mogelijk. Daarover zijn alle bondgenoten het eens. Maar verschillende landen, waaronder het VK, willen ambitieuzere taal horen dan dat ‘Oekraïne ooit lid zal worden’. In aanloop naar de Navo-top in Vilnius volgende maand, waar de ­Oekraïense kandidatuur zal worden besproken, kan de Franse steun alvast tellen.

Er is maar één vrede mogelijk, aldus nog Macron, ‘en dat is de vrede die door het Oekraïense volk wordt gekozen’. Het idee van een onderhandeld staakt-het-vuren veegt hij daarmee van tafel, want een ‘bevroren conflict’ zou alleen maar ‘nieuwe oorlogen aanwakkeren’. Met andere woorden: Rusland moet zijn nederlaag aanvaarden. ‘Eén ding is nu al duidelijk, ook al is de oorlog nog lang niet voorbij: Oekraïne zal niet worden veroverd en de Russische agressie is een geopolitieke mislukking’, drukte hij Rusland met de neus op het feit dat alvast Finland en binnenkort Zweden zich bij de Navo voegen.

Boodschap aan afwezigen

Een dag later stond ook de tweede top van de Europese Politieke Gemeenschap (EPG), een geesteskind van president Macron, op het programma. In Moldavië, dat tussen Oekraïne en de EU geperst ligt, poseerden 47 Europese staatshoofden en regeringsleiders voor de groepsfoto, inclusief de Oekraïense president Zelenski. Een boodschap aan degenen die niet waren uitgenodigd: de Russische president Poetin en de Wit-Russische president Loekasjenko.

De ambitie van Macron om de onbetwiste Europese leider te zijn is niet vreemd aan die bijeenkomst en zijn uitspraken van de voorbije dagen.