Zeker zes jaar cel voor Britse IS-aanhanger die terreuraanval plande

Matthew King bekeerde zich tot de islam tijdens de coronapandemie. Vanwege haatdragende filmpjes en berichten op het internet, radicaliseerde hij. Uiteindelijk wilde hij naar Syrië te reizen. Als dat niet zou lukken, zou hij een aanval uitvoeren in zijn thuisland.

De voorbereidingen van die aanval kregen vorm. Eerst ging het enkel om WhatsApp-berichten, maar later plaatste hij ook video’s van zijn doelwitten. Zo filmde hij Londense legerkazernes en politieagenten. Op de achtergrond van sommige beelden zijn islamitische zangen hoorbaar.

“Gewoon mensen vermoorden”

Tegen een online vriendin deed hij delen van zijn “bloederig” plan uit de doeken. Zo wilde hij “gewoon sterven als martelaar” en “gewoon mensen vermoorden”. Ook later, in hechtenis, dreigde King om “een imam te onthoofden” en “personeel te doden en in stukken te hakken”. Rechter Mark Lucraft oordeelde dat de jongeman gevaarlijk is, met risico voor toekomstige schade aan het volk.

Het was zijn moeder die King in 2022 aangaf. “Dat kan in de eerste plaats niet gemakkelijk zijn geweest en naar mijn mening heeft ze absoluut het juiste gedaan”, aldus de rechter.

Sinds zijn arrestatie op 18 mei 2022 zou King al een stuk gederadicaliseerd zijn. “Ik ben niet langer extreem”, vertelde hij zijn moeder onlangs tijdens een telefoongesprek vanuit de gevangenis.