Mike Pence wordt niet vervolgd om geheime documenten in zijn huis

De Amerikaanse oud-vicepresident Mike Pence wordt niet vervolgd voor de geheime documenten die bij hem thuis werden gevonden. Het onderzoek naar de politicus is afgesloten, bericht nieuwszender CNN op basis van een brief van het ministerie van Justitie.

De documenten werden in januari door Pences advocaat gevonden en overgedragen aan de FBI. Pence verklaarde dat hij niet wist dat de documenten in zijn privéhuis lagen. Eerder waren ook al vertrouwelijke documenten gevonden in het privébezit van oud-president Donald Trump en huidig president Joe Biden. Daar wordt volgens CNN nog onderzoek naar gedaan.

Het besluit van Justitie komt volgens Amerikaanse media kort voordat Pence op 7 juni zijn kandidatuur voor het presidentschap bekendmaakt. Hij wordt dan een directe concurrent van Trump, onder wie hij van 2017 tot en met 2021 vicepresident was. De twee werkten jarenlang nauw samen, maar vielen uit elkaar nadat Trumps aanhangers het Capitool hadden bestormd.