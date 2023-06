Controles in Maasland leiden tot 38 verkeersovertredingen en 9 pv’s

Bij een grote controle Etoile in het Maasland heeft de politie 38 verkeersovertredingen vastgesteld. Zeven bestuurders reden onder invloed van drugs en vijf bestuurders hadden te veel gedronken. Zes inzittenden droegen geen gordel en er waren vier bestuurders die met gsm in de hand reden. Voor drugsbezit werden vijf pv’s opgesteld. Een van de inzittenden werd gezocht voor een onderzoek. In totaal waren er negen gerechtelijke pv’s.